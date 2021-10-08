МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Поставки нефти в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" в январе-сентябре снизились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 138,9 миллиона тонн, сообщила компания.

"Поставки нефти в дальнее зарубежье по итогам 9 месяцев 2021 года составили 138,9 миллиона тонн, снизившись на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — говорится в релизе.

При этом в третьем квартале 2021 года экспорт нефти в страны дальнего зарубежья вырос на 9,1% по сравнению с третьим кварталом 2020 года — до 47,3 миллиона тонн.