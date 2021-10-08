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2021
https://1prime.ru/oil/20211008/834910758.html
Экспорт нефти в дальнее зарубежье через систему "Транснефти" упал на 6,7%
Нефть
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Поставки нефти в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" в январе-сентябре снизились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 138,9 миллиона тонн, сообщила... ПРАЙМ, 08.10.2021
нефть, энергетика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Поставки нефти в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" в январе-сентябре снизились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 138,9 миллиона тонн, сообщила компания.
"Поставки нефти в дальнее зарубежье по итогам 9 месяцев 2021 года составили 138,9 миллиона тонн, снизившись на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — говорится в релизе.
При этом в третьем квартале 2021 года экспорт нефти в страны дальнего зарубежья вырос на 9,1% по сравнению с третьим кварталом 2020 года — до 47,3 миллиона тонн.