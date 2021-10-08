МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днем, в то время как инвесторы продолжают оценивать ситуацию со спросом и предложением на рынке, опасения за переизбыток предложения ослабли после заявлений минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. Экспорт нефти в дальнее зарубежье через систему "Транснефти" упал на 6,7%

По состоянию на 14.32 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,7%, до 82,52 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 78,88 доллара за баррель.

В среду министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила, что для сдерживания цен на бензин США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства. Однако в четверг минэнерго США заявило, что все же не готово высвободить свои стратегические запасы нефти. Хотя, как сообщил РИА Новости представитель Американской автомобильной ассоциации (AAA), розничная цена на бензин в США достигла максимума с 2014 года.

"С ослаблением опасений за потенциальное высвобождение нефти из резервов нефтяные "быки" могут вновь сосредоточить свое внимание на энергетическом кризисе и положительных эффектах перехода с газа на нефть в ближайшие зимние месяцы", — отметил старший рыночный аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Цены на нефть в последние дни демонстрировали корреляцию с ценами на газ — рекордное удорожание газа в Европе потянуло за собой и нефть.