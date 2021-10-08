МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили рост, а стоимость марки WTI поднялась выше 80 долларов за баррель — впервые почти за семь лет, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.13 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,56%, до 83,21 доллара за баррель; стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,99%, до 79,89 доллара за баррель, а минутами ранее она превышала 80 долларов, что произошло впервые с ноября 2014 года.