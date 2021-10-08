МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Скачок цен на нефть не сможет подстегнуть американских производителей нефти увеличить добычу, говорится в аналитическом отчете BloombergNEF (BNEF). Цена американской нефти WTI поднялась выше $80 за баррель

"Резкого роста цен на нефть недостаточно, чтобы побудить американских добытчиков нефти активизировать бурение, что говорит о том, что усугубляющийся мировой энергетический кризис вряд ли сможет получить облегчение благодаря американским сланцевым месторождениям", — говорится в сообщении.

Аналитики полагают, что поставки останутся ограниченными и в 2022 году, если спрос на нефть продолжит восстанавливаться, а ОПЕК+ не ускорит наращивание добычи нефти.

Американские компании, согласно отчету BNEF, могут начать наращивать добычу, если запасы нефти упадут до пятилетнего минимума, что уже произошло. Согласно данным минэнерго США, за неделю, завершившуюся 17 сентября, показатель достиг минимума с 5 октября 2018 года. В последние две недели показатель по запасам растет. Кроме того, компании хотят видеть рост спроса выше уровней, зафиксированных в 2019 году, что, в принципе может случиться в 2022 году. Нефть дорожает на оптимизме вокруг ограниченности предложения

"Даже при соблюдении всех этих условий объем производства в США может не увеличиться. Многие производители заявили, что будут увеличивать добычу нефти только примерно на 5% в год", — говорится в сообщении.

Согласно оценке управления энергетической информации минэнерго США, добыча нефти в США до урагана "Ида", который обрушился на Штаты в конце августа, составляла 11,5 миллиона баррелей в день, а затем показатель резко сократился. Ко всему прочему, на цены на нефть оказал влияние энергетический кризис, вызванный ростом цен на газ. По мере того, как компании стали предпочитать нефть как альтернативный источник энергии, стоимость нефти марки Brent подскочила до максимума с 2018 года, а марки WTI — с 2014 года.