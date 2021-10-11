МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов понедельника превысила отметку в 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на "черное золото" ускорили рост до 2-2,5%.

По состоянию на 11.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,03% — до 84,06 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,53%, до 81,36 доллара за баррель.