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2021
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Стоимость нефти Brent превысила $84 за баррель
Нефть
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Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов понедельника превысила отметку в 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на... ПРАЙМ, 11.10.2021
нефть, энергетика, новости, торги, биржи, нефть, brent
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов понедельника превысила отметку в 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
Мировые цены на "черное золото" ускорили рост до 2-2,5%.
По состоянию на 11.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,03% — до 84,06 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,53%, до 81,36 доллара за баррель.