МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают ускорять рост в понедельник днем — теперь котировки поднимаются на 2,6% и 3,2% для нефти марок Brent и WTI соответственно, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.52 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,54% — до 84,48 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 3,13%, до 81,83 доллара за баррель. Цена Brent ранее в понедельник поднялась выше 84 долларов впервые с 10 октября 2018 года, а WTI поднималась выше 82 долларов за баррель впервые с 30 октября 2014 года. Утром нефть дорожала на 2-2,5%. Нефть помогает российскому рынку начать неделю с роста

"Опасения по энергетике продолжают оказывать поддержку нефтяному рынку", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson), который указывает на переход от газа к нефти.

Котировки нефти растут второй месяц подряд, показывая еженедельный рост за счет увеличения спроса на нефть на фоне подорожавшего природного газа.

Базовой поддержкой для нефтяных цен продолжают служить относительно низкие коммерческие запасы нефти в США. За неделю по 1 октября показатель составил около 421 миллиона баррелей, тогда как в начале лета значение составляло около 474 миллионов, а в начале года — 482 миллиона.