Цена на нефть стабильны после роста понедельника
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть весь вторник находятся в районе предыдущего закрытия после заметного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.28 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,04%, до 83,62 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — растёт на 0,01%, до 80,53 доллара за баррель. Утром эти цены столь же незначительно снижались.
В понедельник марка Brent обновила очередной рекорд за этот месяц, поднявшись выше 84 долларов за баррель, впервые с октября 2018 года. А цена на WTI поднималась выше 82 долларов за баррель впервые с 20 октября 2014 года. Одним из основных факторов роста нефтяных котировок остается рост спроса из-за удорожания природного газа.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября.
Аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo) отметил, что ожидает более высокого спроса на нефть из-за кризиса с поставками газа, а также что повысившийся спрос на авиатопливо поддержит спрос на нефть в течение следующего года, пишет газета Wall Street Journal.
Низкий уровень коммерческих запасов нефти в США также служит поддержкой для цен на нефть. За неделю по 1 октября показатель составил около 421 миллиона баррелей, тогда как в начале года находился на уровне в 482 миллиона.
https://1prime.ru/oil/20211012/834944891.html