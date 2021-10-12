МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть весь вторник находятся в районе предыдущего закрытия после заметного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР снизились вслед за США

По состоянию на 13.28 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,04%, до 83,62 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — растёт на 0,01%, до 80,53 доллара за баррель. Утром эти цены столь же незначительно снижались.

В понедельник марка Brent обновила очередной рекорд за этот месяц, поднявшись выше 84 долларов за баррель, впервые с октября 2018 года. А цена на WTI поднималась выше 82 долларов за баррель впервые с 20 октября 2014 года. Одним из основных факторов роста нефтяных котировок остается рост спроса из-за удорожания природного газа.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября.

Аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo) отметил, что ожидает более высокого спроса на нефть из-за кризиса с поставками газа, а также что повысившийся спрос на авиатопливо поддержит спрос на нефть в течение следующего года, пишет газета Wall Street Journal.

Низкий уровень коммерческих запасов нефти в США также служит поддержкой для цен на нефть. За неделю по 1 октября показатель составил около 421 миллиона баррелей, тогда как в начале года находился на уровне в 482 миллиона.