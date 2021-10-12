ПОНИЗОВКА (Крым), 12 окт — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы в этом году не обращались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по вхождению в проект "Роснефти" "Восток Ойл"; если такое обращение поступит, оно будет оперативно рассмотрено правительственной комиссией по иностранным инвестициям, заявил глава ФАС Максим Шаскольский на форуме службы. Глава ФАС прокомментировал ситуацию на топливном рынке

"Еще в прошлом году была такая сделка, она была одобрена правкомиссией. С тех пор у меня информации о том, что кто-то еще обращался, нет. Если такие обращения будут, то это, безусловно, будет оперативно рассмотрено в рамках правительственной комиссии по иностранным инвестициям", — ответил он на вопрос о том, обращались ли иностранные компании в ФАС за одобрением сделки по покупке доли в "Восток Ойле".

"Роснефть" в июне объявила, что договорилась об основных условиях продажи 5-процентной доли в "Восток Ойле" консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy. В августе инвестиционная компания "Атон" со ссылкой на менеджмент компании сообщила, что завершение продажи ожидается осенью.

Кроме того, в конце 2020 года компания продала 10% в проекте сингапурской компании Trafigura. Сделка была также одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями и ФАС. В декабре стороны объявили о закрытии сделки.

"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл". Его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.