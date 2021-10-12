Биржевые цены мазута и авиакеросина в России обновили рекордные значения
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина, а также мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника обновили исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов.
Цена мазута по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,7% до 28 749 рублей за тонну. Прошлый рекорд — 28 264 рублей — был установлен накануне.
Стоимость авиакеросина выросла на 0,3%, до 53 205 рублей за тонну, также обновив рекордное значение. Прошлый максимум был достигнут тоже совсем недавно, 6 октября, он составлял 53 092 рубля за тонну.
Бензин также подорожал. Цена марки Аи-92 увеличилась на 0,3%, до 56 125 рублей за тонну, а марки Аи-95 — на 0,8%, до 58 271 рубля за тонну.
Цена дизельного топлива также выросла: межсезонного — на 0,3%, до 52 086 рублей, летнего — на 0,5%, до 51 089 рублей, а зимнего — на 0,8%, до 54 202 рублей за тонну.
И лишь стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась — на 0,25%, до 43 166 рублей за тонну.
https://1prime.ru/oil/20211012/834945511.html