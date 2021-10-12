МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина, а также мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника обновили исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов. Глава ФАС прокомментировал ситуацию на топливном рынке

Цена мазута по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,7% до 28 749 рублей за тонну. Прошлый рекорд — 28 264 рублей — был установлен накануне.

Стоимость авиакеросина выросла на 0,3%, до 53 205 рублей за тонну, также обновив рекордное значение. Прошлый максимум был достигнут тоже совсем недавно, 6 октября, он составлял 53 092 рубля за тонну.

Бензин также подорожал. Цена марки Аи-92 увеличилась на 0,3%, до 56 125 рублей за тонну, а марки Аи-95 — на 0,8%, до 58 271 рубля за тонну.

Цена дизельного топлива также выросла: межсезонного — на 0,3%, до 52 086 рублей, летнего — на 0,5%, до 51 089 рублей, а зимнего — на 0,8%, до 54 202 рублей за тонну.

И лишь стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась — на 0,25%, до 43 166 рублей за тонну.