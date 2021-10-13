МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром символически снижаются на новостях о возобновлении ядерных переговоров с Ираном, что делает возможным дополнительный приток на рынок этого сырья, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет на форексе

По состоянию на 7.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,11%, до 83,32 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — также на 0,11%, до 80,55 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются в среду утром на возможном возобновлении ядерных переговоров с Ираном.

"В отчете Блумберга говорится, что переговоры могут начаться уже на этой неделе", — сказали газете Wall Street Journal аналитики OANDA.

По словам экспертов, если после нескольких недель переговоров будет достигнут прогресс, переподписание договора США с Ираном, касающегося разработок в области ядерной энергии, может привести к падению цены на нефть марки Brent примерно до 70 долларов за баррель.