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https://1prime.ru/oil/20211013/834951448.html
Глава "Газпром нефти": рынок нефти сейчас перегрет
Нефть
Новости
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Рынок нефти сейчас перегрет, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Мы видим, что рынок нефти перегрет", — ответил он журналистам на вопрос о состоянии мирового нефтяного... ПРАЙМ, 13.10.2021
нефть, энергетика, макроэкономика, экономика, новости, газпром нефть, нефтяной рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Рынок нефти сейчас перегрет, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Мы видим, что рынок нефти перегрет", — ответил он журналистам на вопрос о состоянии мирового нефтяного рынка в кулуарах РЭН. Мировые цены на нефть на данный момент превышают 80 долларов за баррель.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.