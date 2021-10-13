МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Рынок нефти сейчас перегрет, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Мы видим, что рынок нефти перегрет", — ответил он журналистам на вопрос о состоянии мирового нефтяного рынка в кулуарах РЭН. Мировые цены на нефть на данный момент превышают 80 долларов за баррель.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.