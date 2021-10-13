МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ирак не ожидает, что цена на нефть поднимется еще выше, и считает рынок сбалансированным, заявил журналистам министр нефти страны Ихсан Абд аль-Джаббар в кулуарах Российской энергетической недели. Глава "Газпром нефти": рынок нефти сейчас перегрет

"Рынок должен быть сбалансированным. Для нас он сбалансированный", — ответил министр на вопрос о том, стоит ли ОПЕК+ нарастить добычу нефти больше и считает ли он рынок сбалансированным.

"Мы думаем, что цена (на нефть — ред.) не будет больше расти", — добавил он. Цена нефти марки Brent в среду торгуется на уровне 83 долларов за баррель.

Аль-Джаббер также отметил, что обсудил с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым сотрудничество двух стран в сфере энергетики.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.