МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ирак не ожидает, что цена на нефть поднимется еще выше, и считает рынок сбалансированным, заявил журналистам министр нефти страны Ихсан Абд аль-Джаббар в кулуарах Российской энергетической недели.
"Рынок должен быть сбалансированным. Для нас он сбалансированный", — ответил министр на вопрос о том, стоит ли ОПЕК+ нарастить добычу нефти больше и считает ли он рынок сбалансированным.
"Мы думаем, что цена (на нефть — ред.) не будет больше расти", — добавил он. Цена нефти марки Brent в среду торгуется на уровне 83 долларов за баррель.
Аль-Джаббер также отметил, что обсудил с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым сотрудничество двух стран в сфере энергетики.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/oil/20211013/834951544.html
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