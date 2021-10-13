МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 486 тысяч баррелей в сутки, составив 27,33 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного доклада ОПЕК. ОПЕК сохранила прогнозы по добыче нефти и конденсата в России

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 27,33 миллиона баррелей в сутки в сентябре 2021 года, что на 0,49 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Нигерии, Саудовской Аравии и Ираке", — сообщается в докладе.

Так, добыча нефти в сентябре по сравнению с августом в Ираке выросла на 84 тысячи баррелей в сутки, в Саудовской Аравии — на 139 тысяч, в Нигерии — на 156 тысяч, в Кувейте — на 26 тысяч, а также в ряде других стран. Сокращение добычи в Ливии составило 5 тысяч баррелей в сутки, 6 тысяч — в Конго и 1 тысячу баррелей в сутки — в Экваториальной Гвинее.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На август они сентябрь 4,96 миллиона баррелей в сутки.

В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

Организация также снизила прогнозы по добыче нефти вне организации на 2021 и 2022 годы на 210 тысяч и 130 тысяч баррелей в сутки соответственно — до 63,64 миллиона баррелей в сутки в текущем году и до 66,66 миллиона баррелей в сутки в следующем году, говорится в октябрьском докладе организации.

"Прогноз по росту добычи жидких углеводородов вне ОПЕК в 2021 году был пересмотрен вниз на 0,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прогнозом прошлого месяца, до 0,7 миллиона баррелей в сутки год к году", — говорится в докладе.

Такое снижение связано главным образом с падением добычи жидких углеводородов в августе на 0,6 миллиона баррелей в день в месячном выражении, в основном в странах ОЭСР Северной и Южной Америки из-за перебоев с добычей нефти в Мексиканском заливе в США, форс-мажора на канадском участке нефтеносных песков Suncor и на морской платформе в Мексике, сообщила организация.

При этом ОПЕК немного повысила оценку добычи нефти и конденсата в странах вне организации в 2020 году — до 62,98 миллиона баррелей в сутки (прошлая оценка составляла 62,93 миллиона баррелей в сутки).

"Прогноз роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, на 2022 год повышен на 0,1 миллиона баррелей в день… и теперь составляет 3 миллиона баррелей в день в годовом выражении", — также указывается в докладе.

В качестве основных драйверов роста в 2022 году авторы перечисляют Россию (на 1 миллион баррелей в сутки), США (0,8 миллиона баррелей в сутки), а также Бразилию, Норвегию, Канаду, Казахстан, Гайану и другие страны, не входящие в ОПЕК. Тем не менее, неопределенность в некоторых финансовых и операционных аспектах добычи в США остается высокой, заключают они.

ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году: теперь ждет роста на 5,8 миллиона баррелей в сутки вместо 6 миллионов баррелей, говорится в сентябрьском докладе организации.

В 2022 году ОПЕК по-прежнему ожидает роста спроса на 4,2 миллиона баррелей в сутки.

"Ожидается, что в 2021 году мировой спрос на нефть увеличится на 5,8 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе. В августе ОПЕК прогнозировала рост спроса в этом году на 6 миллионов баррелей в сутки.

При этом прогнозы на последний квартал текущего года в целом позитивны, учитывая сезонный спрос и возможность перехода с газа на нефть в секторе производства электроэнергии.

По оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2021 году составит в среднем 96,6 миллиона баррелей в сутки.

"Прогноз роста спроса в 2022 году сохранен на уровне оценки прошлого месяца в 4,2 миллиона баррелей в сутки", — также говорится в докладе. На прогноз повлияли ожидания хорошего экономического роста в основных странах-потребителях по мере постепенного выхода из пандемии коронавируса.

Организация прогнозирует, что спрос на нефть в 2022 году достигнет 100,8 миллиона баррелей в сутки, что превысит "доковидный" уровень.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в августе опустились ниже среднего уровня за 5 лет на 183 миллиона баррелей и ниже показателя 2015-2019 годов на 131 миллион баррелей, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК.

"Предварительные данные по августу показывают, что общий объем коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в ОЭСР упал на 19,5 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем", — сообщается в докладе.

"Достигнув отметки 2,855 миллиарда баррелей, они на 363 миллиона баррелей были ниже аналогичного показателя прошлого года, на 183 миллиона баррелей в сутки были ниже среднего уровня за последние пять лет и на 131 миллион баррелей ниже среднего уровня 2015-2019 годов", — уточняет ОПЕК.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.