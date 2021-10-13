МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем усилили темпы снижения, так трейдеры реагируют на прогнозы рынка, представленные ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара ускорил снижение к евро

По состоянию на 14.28 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,64%, до 82,89 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,56%, до 80,19 доллара за баррель. Утром нефть дешевела лишь на 0,1%.

Трейдеры оценивают данные из доклада ОПЕК. Организация понизила прогноз мирового спроса на нефть и теперь ждет роста на 5,8 миллиона баррелей по итогам года в сутки вместо 6 миллионов баррелей.

Рынки также ожидают завтрашней публикации данных об изменении коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю. Эксперты ожидают третью неделю роста запасов подряд — на этот раз на 0,1 миллиона баррелей.