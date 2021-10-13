МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем усилили темпы снижения, так трейдеры реагируют на прогнозы рынка, представленные ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.28 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,64%, до 82,89 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,56%, до 80,19 доллара за баррель. Утром нефть дешевела лишь на 0,1%.
Трейдеры оценивают данные из доклада ОПЕК. Организация понизила прогноз мирового спроса на нефть и теперь ждет роста на 5,8 миллиона баррелей по итогам года в сутки вместо 6 миллионов баррелей.
Рынки также ожидают завтрашней публикации данных об изменении коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю. Эксперты ожидают третью неделю роста запасов подряд — на этот раз на 0,1 миллиона баррелей.