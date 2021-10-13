МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин допускает, что нефть может достичь цены в 100 долларов за баррель.

"Вполне, возможно", — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в рамках сессии Российской энергетической недели.

Стоимость нефти марки Brent в понедельник поднялась выше отметки в 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года. Сегодня баррель Brent торгуется в диапазоне 82-83 доллара.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

ПУТИН: КОРОЛЬ САУДОВСКОЙ АРАВИИ И ТРАМП В СВОЕ ВРЕМЯ СЫГРАЛИ РОЛЬ В СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА НЕФТЬ, ЗДЕСЬ НЕТ НИЧЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО

ПУТИН: РФ НЕ СТРЕМИТСЯ СДЕРЖИВАТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ, ЧТОБЫ ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ ДО НЕБЕС, ВСЕ ДВИЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛАВНЫМИ И СБАЛАНСИРОВАННЫМИ

Президент России сообщил, что со своим американским коллегой Джо Байденом не обсуждал цены на нефть, но на уровне администраций контакты поддерживаются.

"Нет, эти вопросы мы с ним не обсуждали, но мы в контакте с администрацией находимся", — сказал Путин, отвечая на вопрос, связывался ли с ним президент США Джо Байден по вопросам цен на нефть.

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