Путин заявил, что $100 за баррель нефти - возможная цена
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин допускает, что нефть может достичь цены в 100 долларов за баррель.
"Вполне, возможно", — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в рамках сессии Российской энергетической недели.
Стоимость нефти марки Brent в понедельник поднялась выше отметки в 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года. Сегодня баррель Brent торгуется в диапазоне 82-83 доллара.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПУТИН: КОРОЛЬ САУДОВСКОЙ АРАВИИ И ТРАМП В СВОЕ ВРЕМЯ СЫГРАЛИ РОЛЬ В СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА НЕФТЬ, ЗДЕСЬ НЕТ НИЧЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПУТИН: РФ НЕ СТРЕМИТСЯ СДЕРЖИВАТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ, ЧТОБЫ ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ ДО НЕБЕС, ВСЕ ДВИЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛАВНЫМИ И СБАЛАНСИРОВАННЫМИ
Президент России сообщил, что со своим американским коллегой Джо Байденом не обсуждал цены на нефть, но на уровне администраций контакты поддерживаются.
"Нет, эти вопросы мы с ним не обсуждали, но мы в контакте с администрацией находимся", — сказал Путин, отвечая на вопрос, связывался ли с ним президент США Джо Байден по вопросам цен на нефть.
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