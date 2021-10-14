МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг утром на фоне снижения прогнозов по добыче на 2021-2022 годы от ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии растут вслед за фондовыми рынками США

По состоянию на 7.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,66%, до 83,73 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 80,97 доллара за баррель.

На рынке нефти в четверг утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают доклад ОПЕК, опубликованный в среду. Так, ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации на 2021 и 2022 годы на 210 тысяч и 130 тысяч баррелей в сутки соответственно — до 63,64 миллиона баррелей в сутки в текущем году и до 66,66 миллиона баррелей в сутки в следующем году.

Кроме того, на рост цен на нефть повлияло резкое снижение курса доллара в среду. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) достиг снижения на 0,53%, до 94,02 пункта. На данный момент индекс доллара снижается на 0,02%, до 94,06.

Сдерживающим фактором для роста цен на "черное золото" стали данные Американского института нефти (API). Так, запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 5,2 миллиона баррелей при прогнозе роста всего на 140 тысяч баррелей.