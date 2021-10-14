МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ пока придерживается действующих параметров сделки, если потребуются дополнительные действия, оценит это в ноябре, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Нефть дорожает на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче

"Мы договорились, что продолжаем увеличивать добычу (на 400 тысяч баррелей в сутки — ред.), и мы увеличиваем ее всех группой. А если потребуется больше, то оценим это на следующей встрече", — сказал аль-Мазруи журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели".

Он добавил, что ОПЕК+ нацелен принимать решение исключительно исходя из ситуации на рынке. При этом важно сохранять привлекательность отрасли для инвестиций.

Кроме того он рассказал, что ОАЭ имеет дополнительные возможности для наращивания добычи нефти, как и остальные страны, в этом будет координироваться с ОПЕК+.

"Важно сохранять баланс на рынке… мы не будем принимать никаких действий в одиночку, мы будем координировать действия с ОПЕК+, но да, у нас есть возможности (наращивать добычу — ред.), как и другие страны", — сказал аль-Мазруи.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.