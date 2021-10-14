МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти стран ОПЕК в сентябре выросла на 340 тысяч баррелей в сутки к августу, до 27,15 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Новак рассказал, когда восстановится мировой рынок нефти

"Добыча нефти в странах ОПЕК в сентябре выросла на 340 тысяч баррелей в сутки, до 27,15 миллиона баррелей в сутки, причем лидерами роста продолжают оставаться Саудовская Аравия и Ирак", — говорится в октябрьском докладе.

Страны-участницы ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократили свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь они составляли 4,96 миллиона баррелей в сутки.

Мировая добыча нефти в сентябре сократилась на 0,26 миллиона баррелей в сутки по сравнению с августом, до 96 миллионов баррелей в сутки, говорится в октябрьском докладе МЭА.

"Мировая добыча нефти упала на 260 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении в сентябре, до 96 миллионов баррелей в сутки, за счет значительных потерь в США от урагана Ида на фоне снижения из-за ремонтно-технических работ в Канаде и Норвегии", — говорится в докладе.

Как отметили в МЭА, усилия ОПЕК+ не смогли компенсировать потери добычи почти в 1 миллион баррелей в день за пределами альянса.

Альянс ОПЕК+ в сентябре вновь перевыполнил соглашение по ограничению добычи нефти, достигнув показателя в 116%, при этом Россия сохранила соблюдение обязательств на уровне до 92%, говорится в ежемесячном докладе МЭА. Нефть дорожает на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче

"Общее соблюдение соглашения составило 116%, при этом операционные ограничения в некоторых странах-членах, таких как Ангола, Нигерия и Малайзия, не позволяли ОПЕК+ обеспечить полное выделенное увеличение", — сообщается в докладе. Только страны ОПЕК соблюдали соглашение на 118%, а вне ОПЕК — на 113%.

В целом добыча нефти ОПЕК+ в сентябре выросла на 340 тысяч баррелей в сутки, до 27,15 миллиона баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия и Ирак продолжают лидировать по приросту добычи, отмечает МЭА.

"Добыча нефти в России в сентябре выросла на 80 тысяч баррелей в сутки, до 9,81 миллиона баррелей в сутки, при выполнении сделки на 92%", — также говорится в докладе. В августе оно также оценивалось в 92%, в июле — в 95%.

Как отмечают авторы доклада, добыча в РФ в соответствии с условиями сделки ежемесячно может расти примерно на 100 тысяч баррелей в сутки. Однако России придется поддерживать стабильную добычу нефти в октябре, чтобы достичь целевого показателя в 9,8 миллиона баррелей.

МЭА вновь понизило прогноз по росту в 2021 году добычи нефти со стороны стран, не входящих в альянс ОПЕК+, теперь ожидает его на уровне 390 тысяч баррелей в сутки, следует из сентябрьского доклада агентства.

В сентябрьском докладе этот показатель прогнозировался на уровне 450 тысяч баррелей в сутки.

"Добыча нефти ОПЕК+ в 2021 году должна увеличиться в среднем на 1,2 миллиона баррелей в сутки, вне ОПЕК+ на 390 тысяч баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

В то же время прогноз по росту добычи нефти вне ОПЕК+ на 2022 год был сохранен — примерно на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки.

"Мы ожидаем роста добычи нефти вне ОПЕК+ на 1,8 миллиона баррелей в сутки в следующем году", — поясняет МЭА.

МЭА также повысило прогнозы по мировому спросу на нефть в 2021-2022 годах и теперь ожидает его роста на 5,5 миллиона баррелей в сутки в текущем и на 3,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году, говорится в октябрьском докладе агентства.

"Теперь ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки в 2021 году и на 3,3 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, когда он вернется к доковидным уровням в 99,6 миллиона баррелей в день", — говорится в докладе.

В предыдущем докладе рост спроса ожидался на уровне 5,2 миллиона и 3,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Согласно октябрьскому прогнозу, в 2021 году спрос на нефть в мире составит 96,314 миллиона баррелей в день, тогда как в 2020 году он составлял 90,787 миллиона.

Как объясняет агентство, стремительный рост цен на природный газ спровоцировал переход на нефть, что может поддержать спрос на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с нормальными условиями. В связи с этим организация повысила прогнозы на спрос на второе полугодие 2021 года и первый квартал 2022 года в среднем на 330 тысяч баррелей в день, говорится в докладе.