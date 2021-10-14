МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" будет дополнительно инвестировать в проекты добычи нефти, сможет нарастить добычу в 2022 году на 10% и больше, сказал глава компании Александр Дюков. Новак рассказал о планах России по добыче нефти

"Что касается следующего года, понимая, что в следующем году спрос на нефть может продолжить расти, мы во втором полугодии этого года приняли решение о дополнительных инвестициях в наши добычные проекты… В следующем году… мы сможем нарастить добычу ещё на 10%, может быть, даже и больше", — отметил он, выступая на сессии "Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?" в рамках Российской энергетической недели.

Дюков добавил, что объемы добычи будут зависеть от квоты, которую получит компания в рамках выполнения соглашения ОПЕК+.

Он также подчеркнул, что "Газпром нефть" имеет резервные мощности для добычи нефти в рамках ее квоты в сделке ОПЕК+, постепенно вводит в эксплуатацию остановленные скважины.

"Что касается компании "Газпром нефть", то мы имеем необходимые резервные мощности, которые позволяет нам, во-первых, добывать нефть в рамках той квоты, которая установлена для нашей компании", — сказал Дюков.

"У нас есть остановленные скважины, которые мы остановили в 2020 году, и мы… (вводим — ред.) эти скважины в эксплуатацию. Также мы инвестировали в новые проекты, новые активы, эти проекты дадут возможность добывать нефть", — добавил он.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.