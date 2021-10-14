"Газпром нефть" не желает установления цены нефти в $100 за баррель
"Газпром нефть" надеется, что мировому рынку удастся избежать цены нефти в $100 за баррель
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" надеется, что мировому рынку удастся избежать цен на нефть в 100 долларов за баррель, сказал журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.
"Все возможно, но я надеюсь, что удастся это избежать", — ответил Дюков на вопрос о том, есть ли вероятность роста цен на нефть до 100 долларов за баррель.
Стоимость нефти марки Brent в минувший понедельник впервые с 10 октября 2018 года поднялась выше 84 доллара за баррель. Сегодня баррель Brent торгуется около этой же отметки.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.