МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" надеется, что мировому рынку удастся избежать цен на нефть в 100 долларов за баррель, сказал журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели. "Газпром нефть" в 2022 году может нарастить добычу нефти

"Все возможно, но я надеюсь, что удастся это избежать", — ответил Дюков на вопрос о том, есть ли вероятность роста цен на нефть до 100 долларов за баррель.

Стоимость нефти марки Brent в минувший понедельник впервые с 10 октября 2018 года поднялась выше 84 доллара за баррель. Сегодня баррель Brent торгуется около этой же отметки.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.