МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы роста до 1%, инвесторы оценивают данные ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), в котором организация улучшила прогнозы по росту мирового спроса на нефть на 2021-2022 годы, свидетельствуют данные торгов. МЭА сообщила о росте добычи нефти в странах ОПЕК

По состоянию на 13.13 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,12%, до 84,11 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,04%, до 81,28 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,7%.

МЭА повысило прогнозы по мировому спросу на нефть в 2021-2022 годах и теперь ожидает его роста на 5,5 миллиона баррелей в сутки в текущем году и на 3,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году, говорится в докладе. В сентябре рост спроса ожидался на уровне 5,2 миллиона и 3,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Трейдеры также обратили внимание на данные Американского института нефти (API). В ночь на четверг API сообщил, что запасы бензина в США за неделю по 8 октября упали на 4,6 миллиона баррелей, дистиллятов — на 2,7 миллиона. Коммерческие запасы нефти, по оценке API, выросли на 5,2 миллиона баррелей.

Данные института были "слегка смещены в "бычьем" направлении", считает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Позднее в четверг официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов, а также добыче нефти за минувшую неделю в стране, опубликует минэнерго США. Эксперты ждут роста запасов на 0,7 миллиона баррелей.