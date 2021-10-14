МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" закрыла сделку про продаже 5% в проекте "Восток Ойл" консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime, сделка не нуждается в согласовании ФАС по законодательству РФ, сообщается на сайте компании. Путин не принимал решений по поставкам газа "Роснефтью" в Европу

"ПАО "НК "Роснефть" и консорциум компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% — Vitol, 25% — MME) закрыли сделку по продаже 5-процентной доли уставного капитала ООО "Восток Ойл". Сделка была одобрена на заседании совета директоров ПАО "НК "Роснефть". В соответствии с законодательством РФ согласование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России при совершении сделки не требуется", — говорится в сообщении.

Планируется, что к 2030 году добыча нефти на проекте "Восток Ойл" составит порядка 100 миллионов тонн, уточняется в сообщении. Логистическим преимуществом проекта "Восток Ойл" является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях — на европейские и азиатские рынки.