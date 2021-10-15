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2021
https://1prime.ru/oil/20211015/834965519.html
Нефть дорожает на росте спроса
Нефть
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Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне роста спроса на нее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent... ПРАЙМ, 15.10.2021
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, новости, нефть, торги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне роста спроса на нее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,76%, до 84,64 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,68%, до 81,86 доллара за баррель.
На рынке нефти в пятницу утром наблюдается положительная динамика на фоне роста спроса на "черное золото", чему способствовал рост цен на природный газ.
"Цены на природный газ могут увеличить спрос на нефть среди производителей электроэнергии, что привело к повышению цен на нефть", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики Phillip Securities Research.
Кроме того, по данным СМИ, Саудовская Аравия отклонила призывы к дополнительным поставкам ОПЕК+, что также способствовало росту цен на нефть.