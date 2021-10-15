МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне роста спроса на нее, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии растут

По состоянию на 7.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,76%, до 84,64 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,68%, до 81,86 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается положительная динамика на фоне роста спроса на "черное золото", чему способствовал рост цен на природный газ.

"Цены на природный газ могут увеличить спрос на нефть среди производителей электроэнергии, что привело к повышению цен на нефть", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики Phillip Securities Research.

Кроме того, по данным СМИ, Саудовская Аравия отклонила призывы к дополнительным поставкам ОПЕК+, что также способствовало росту цен на нефть.