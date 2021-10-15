МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 85 долларов за баррель впервые с 10 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,21% — до 85,02 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,12%, до 82,22 доллара за баррель. Утром нефть дорожала в среднем на 0,7%-0,8%.