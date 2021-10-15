МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть в мире вернется к допандемийному уровню к началу 2022 года, сейчас на рынке кризиса нет, это перегрев, сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Цена нефти превысила $85 за баррель

"Если говорить о рынке нефти, то я считаю, что никакого кризиса нет, поскольку по большому счету нет и проблемы, есть ситуация, связанная с некоторым перегревом рынка… к концу года, к началу следующего года мы будем иметь потребление нефти на уровне допандемийного периода", — сказал Дюков

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.