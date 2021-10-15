МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днем в ожидании дополнительного спроса, свидетельствуют данные торгов. Стоимость алюминия превысила показатель 2008 года

По состоянию на 13.41 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,93%, до 84,78 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,89%, до 82,03 доллара за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогнозы мирового спроса на нефть в 2021-2022 годах, отметив, что удорожание газа спровоцировало переход на нефть, и это может увеличить спрос на нефть на 0,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с "нормальными" условиями.

Такие оптимистичные оценки в ходе торгов пятницы перевешивают "медвежий" отчет о запасах в США, который был опубликован в четверг, отмечает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal. По данным минэнерго, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 8 октября выросли сразу на 6,1 миллиона баррелей при прогнозе роста только на 0,7 миллиона.

Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают данные нефтесервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю, завершившуюся 8 октября, их число увеличилось на пять – до 433 агрегатов.