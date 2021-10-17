Эксперт Бахтин спрогнозировал, чего ждать от нефти на следующей неделе
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В конце минувшей недели котировки Brent приблизились к $85, у этого импульса роста есть несколько причин, рассказал агентству Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
"Увеличение спроса и, как следствие, рост нефтяных цен вызваны резким повышением на мировом рынке стоимости газа и угля, в качестве альтернативы которым все чаще выступает нефть", — отметил собеседник агентства.
При этом предложение со стороны ключевых экспортеров нефти остается сдержанным: члены ОПЕК+ по итогам октябрьской встречи оставили без изменений своё решение о постепенном возвращении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
Также в пользу роста нефтяных цен сыграло улучшение общерыночных настроений в свете сильного старта сезона корпоративных отчетов в США, а также локальное ослабление доллара на внешней арене.
По оценкам эксперта, на предстоящей неделе стоимость Brent может консолидироваться в диапазоне $82-85, при этом не исключено тестирование 13-летних максимумов на уровне $86,7-87 за баррель.
Препятствиями для роста нефтяных цен и триггерами локальных коррекций может выступить снижение глобального риск-аппетита. Его в свою очередь могут вызвать:
- ухудшение ситуации с долговыми проблемами крупных китайских застройщиков,
- усиление вирусных рисков,
- негативная макроэкономическая статистика.
В понедельник, 18 октября, будут опубликованы важные показатели по Китаю — оценка ВВП за 3К21, динамика промпроизводства в сентябре. Замедление роста второй по размеру экономики мира — одна из основных потенциальных причин для охлаждения сырьевых котировок. Также значимыми для динамики цен на нефть будут данные API и EIA по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США и сведения Baker Huges по буровой активности в Северной Америке.
Кроме того, важно отметить, что удорожание энергоносителей вызывает опасения более серьезного инфляционного давления, что может вынудить мировые ЦБ перейти к более решительному сворачиванию монетарных стимулов, а это негативный тренд для всей группы рисковых активов, включая нефть, подытожил специалист.
https://1prime.ru/oil/20211017/834974322.html