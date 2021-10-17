МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В конце минувшей недели котировки Brent приблизились к $85, у этого импульса роста есть несколько причин, рассказал агентству Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. США заплатили хакерам-вымогателям за полгода $590 миллионов

"Увеличение спроса и, как следствие, рост нефтяных цен вызваны резким повышением на мировом рынке стоимости газа и угля, в качестве альтернативы которым все чаще выступает нефть", — отметил собеседник агентства.

При этом предложение со стороны ключевых экспортеров нефти остается сдержанным: члены ОПЕК+ по итогам октябрьской встречи оставили без изменений своё решение о постепенном возвращении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Также в пользу роста нефтяных цен сыграло улучшение общерыночных настроений в свете сильного старта сезона корпоративных отчетов в США, а также локальное ослабление доллара на внешней арене.

По оценкам эксперта, на предстоящей неделе стоимость Brent может консолидироваться в диапазоне $82-85, при этом не исключено тестирование 13-летних максимумов на уровне $86,7-87 за баррель.

Препятствиями для роста нефтяных цен и триггерами локальных коррекций может выступить снижение глобального риск-аппетита. Его в свою очередь могут вызвать:

ухудшение ситуации с долговыми проблемами крупных китайских застройщиков,

усиление вирусных рисков,



негативная макроэкономическая статистика.

В понедельник, 18 октября, будут опубликованы важные показатели по Китаю — оценка ВВП за 3К21, динамика промпроизводства в сентябре. Замедление роста второй по размеру экономики мира — одна из основных потенциальных причин для охлаждения сырьевых котировок. Также значимыми для динамики цен на нефть будут данные API и EIA по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США и сведения Baker Huges по буровой активности в Северной Америке.

Кроме того, важно отметить, что удорожание энергоносителей вызывает опасения более серьезного инфляционного давления, что может вынудить мировые ЦБ перейти к более решительному сворачиванию монетарных стимулов, а это негативный тренд для всей группы рисковых активов, включая нефть, подытожил специалист.