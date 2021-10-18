МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Счетная палата считает заниженными прогнозы Минэкономразвития по цене нефти, которые заложены в проект бюджета РФ на ближайшие три года, говорится в заключении контрольного ведомства на проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Цены на нефть растут на опасениях дефицита предложения

"В целом прогнозные значения нефтяных цен в соответствии со среднесрочным прогнозом представляются заниженными даже с учетом дисконта нефтяных цен марки "Юралс" относительно эталонных марок (Brent, WTI)", — сказано в документе.

Согласно консенсус-прогнозу агентства Рейтер, который приводит Счетная палата, средняя цена нефти марки Brent в 2022 году ожидается на уровне 69,8 доллара за баррель, в 2023 году — 67,4 доллара, в 2024 году — 64,5 доллара, а марки WTI — 67 долларов в 2022 году, 65 долларов в 2023 году, 61 доллар в 2024 году. При этом базовый прогноз Минэкономразвития предполагает в 2022 году среднюю цену нефти марки Urals на уровне 62,2 доллара за баррель, в 2023 году — 58,4 доллара, в 2024 году — 55,7 доллара.

Счетная палата отмечает, что на прогнозном горизонте до 2024 года основным риском для стоимости нефти может стать избыточный рост предложения, который при сохранении цен длительное время на относительно высоком уровне (55-60 долларов за баррель) может быть поддержан сланцевыми производителями нефти. С другой стороны, к середине 2021 года были исчерпаны накопившиеся в предыдущие периоды запасы нефти, что может отложить падение нефтяных цен вследствие перенасыщения рынка.

"Низкоуглеродная повестка рассматривается в среднесрочном прогнозе как фактор давления на нефтяные цены. Однако, по мнению Счетной палаты, из-за растянутости энергоперехода во времени и введения углеродного налога только с 2023 года влияние этого фактора будет выходить за рамки прогнозного периода. Поддержку нефтяным котировкам, в свою очередь, будет оказывать рост потребления из-за восстановления экономики (особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой), а также политика ОПЕК", — добавляется в документе.