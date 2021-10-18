МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов. Новак: США не обращались к России на тему снижения цен на нефть

По состоянию на 6.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,08% — до 85,78 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,15%, до 82,86 доллара за баррель.