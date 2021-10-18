МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают заметно расти — после того как стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые более чем за три года, котировки остаются примерно на достигнутых уровнях, свидетельствуют данные торгов. Цена нефти Brent поднялась выше $86 за баррель

По состоянию на 13.16 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,01%, до 85,72 доллара за баррель, а минутами ранее цена Brent превышала 86 долларов за баррель, впервые с 4 октября 2018 года.

Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,39%, до 83,42 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,42%, до 82,89 доллара за баррель.

Для цен на нефть позитивно удорожание других источников энергии, которое происходило в последнее время, в особенности газа. По мнению Международного энергетического агентства (МЭА), удорожание газа спровоцировало дополнительный переход на нефть как заменитель "голубого топлива", и это может увеличить спрос на нефть на 0,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с "нормальными" условиями.

"При отсутствии признаков того, что энергетический кризис в Китае ослабнет в ближайшее время, в то время как остальная часть Северной Азии и Европа конкурируют за дефицитные поставки энергии, особенно газа, ценовая среда для нефти остается перспективной", — считает аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), которого цитирует газета Wall Street Journal.