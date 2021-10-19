МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут на опасениях кризиса энергоресурсов, свидетельствуют данные торгов. В США спрогнозировали рост добычи нефти в ноябре

По состоянию на 8.05 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,09%, до 84,41 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,21%, до 81,86 доллара за баррель.

На рынке нефти во вторник утром продолжается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают риски энергетического кризиса. В понедельник цена нефти марки Brent достигла рекордного показателя в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года.

Такому ралли на рынке "черного золота" способствует рост спроса при недостатке предложения. Кроме того, скачки цен на газ при его нехватке в Европе также знаменуют обострение ситуации с энергоресурсами. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. С 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.

По словам старшего аналитика рынка The Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn), которые приводит газета Wall Street Journal, на рынке нефти, вероятно, будет наблюдаться рост волатильности из-за недавних многолетних максимумов цен.