МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 октября, увеличились на 1,9 миллиона баррелей и достигли 428,9 миллиона баррелей, ожидают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Нефть дешевеет на данных из США

Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 20 октября, в 17.30 мск.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о динамике потребительских цен в стране. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в сентябре сохранилась на уровне августа в 3,2%. В месячном выражении, как ожидается, потребительские цены за отчетный месяц выросли на 0,4%.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует окончательную оценку инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что рост потребительских цен ускорился там до 3,4% в сентябре с 3% месяцем ранее, как и показала предварительная оценка. Рост потребительских цен за отчетный месяц может стать рекордным с 2008 года.