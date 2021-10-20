Глава "Росгеологии" назвал сроки, когда закончится нефть
Глава "Росгеологии": не надо торопиться заявлять об истощении запасов нефти в РФ и в мире в целом
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Не стоит торопиться заявлять об истощении запасов нефти в России и в мире в целом, ведь новые технологии позволят бурить скважины на большей глубине. Об этом заявил генеральный директор "Росгеологии" Сергей Горьков в интервью РБК.
"Нефти хватит настолько, насколько будут развиты технологии", — считает он.
Горьков уточнил, что несмотря на то, что крупнейшие нефтедобывающие компании не находят в последнее время новые месторождения, существуют нефтяные шельфы на глубине свыше 500 метров, а также источники в мировом океане.
"А изученность Мирового океана всего 10%, то есть мы в принципе просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами", — подчеркнул он.
Генеральный директор "Росгеологии" призвал активнее развивать геологические исследования на фоне истощения уже изученных нефтяных месторождений в России.
https://1prime.ru/oil/20211020/834999013.html
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