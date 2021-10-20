МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Не стоит торопиться заявлять об истощении запасов нефти в России и в мире в целом, ведь новые технологии позволят бурить скважины на большей глубине. Об этом заявил генеральный директор "Росгеологии" Сергей Горьков в интервью РБК.

"Нефти хватит настолько, насколько будут развиты технологии", — считает он. Побочные эффекты: чем грозят России высокие цены на сырье

Горьков уточнил, что несмотря на то, что крупнейшие нефтедобывающие компании не находят в последнее время новые месторождения, существуют нефтяные шельфы на глубине свыше 500 метров, а также источники в мировом океане.

"А изученность Мирового океана всего 10%, то есть мы в принципе просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами", — подчеркнул он.

Генеральный директор "Росгеологии" призвал активнее развивать геологические исследования на фоне истощения уже изученных нефтяных месторождений в России.