МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 15 октября, снизилась к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей — до 11,3 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Нефть дешевеет уже более чем на 1%

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,275 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в августе составила 11,06 миллиона баррелей в сутки, в сентябре — 10,56 миллиона.

Минэнерго США 13 октября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,02 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — повысило до 11,73 миллиона баррелей в день.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 октября, снизились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1% — до 426,5 миллиона баррелей, говорится в обзоре.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя на 1,9 миллиона баррелей.