МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту после публикации данных минэнерго США о неожиданном снижении запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

По состоянию на 17.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,33%, до 85,36 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,51%, до 82,86 доллара за баррель.

Днем цены на нефть падали более чем на 1%. однако ситуация изменилась после публикации данных минэнерго США, которые подтолкнули котировки в "зеленую зону". Инвесторы с оптимизмом восприняли данные о сокращении запасов в свете нахлынувшей ранее волны опасений за спрос на нефть, который чуть ослаб на признаках снижения ажиотажа на энергетических рынках.

Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 0,4 миллиона баррелей, до 426,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста показателя на 1,9 миллиона баррелей, а Американский институт нефти (API) утром сообщал о росте запасов нефти в стране на 3,3 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные по нефтепродуктам. Так, за минувшую неделю запасы бензина упали на 5,4 миллиона баррелей, а дистиллятов — на 3,9 миллиона баррелей.