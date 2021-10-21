МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили снижение до 1% в рамках коррекции после двух дней роста, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снизились

По состоянию на 13.12 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,06% — до 84,91 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,73% — до 82,81 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,2% и 0,01% соответственно.

За предыдущие две торговые сессии котировки нефти выросли на 1,7%, а с начала октября Brent и WTI подорожали примерно на 8% и 10% соответственно.

Цены на нефть сейчас находятся вблизи многолетних максимумов: для Brent с 2018 года, а для WTI – с 2014 года.

В основном стоимость нефти поддерживали ожидания по спросу на фоне удорожания газа. Днем ранее цены на нефть поддержала также статистика из США.

Так, за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в стране снизились на 0,4 миллиона баррелей — до 426,5 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 1,9 миллиона баррелей. Добыча нефти за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей к уровню предыдущей недели — до 11,3 миллиона баррелей в сутки.

Базовую поддержку котировкам продолжают оказывать ожидания по балансу спроса и предложения нефти на рынке, в частности — усилия ОПЕК+. "Нежелание ОПЕК+ добывать больше в краткосрочной перспективе предполагает, что цены на нефть продолжат получать поддержку в этом году",- цитирует газета Wall Street Journal аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).