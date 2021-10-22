МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на в пятницу утром продолжают снижаться второй день подряд, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после скачка цен, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фондовые биржи АТР растут на новостях вокруг Evergrande

По состоянию на 7.50 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,63% — до 84,08 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,51% — до 82,09 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу утром, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после скачка цен. С начала торгов четверга "черное золото" подешевело на 2%.

Однако по словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, до тех пор, пока участники рынка энергоресурсов не узнают, насколько холодной будет эта зима, нефть, вероятно, будет активно раскупаться.

"Несмотря на все подвижные составляющие прогноза спроса, недостаточные инвестиции в нефтяную отрасль означают, что рынок может застрять в дефиците, по крайней мере, в течение следующих нескольких кварталов", — добавили эксперты.