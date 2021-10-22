МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Нефтяные котировки продолжат рост и смогут преодолеть отметку в $100 за баррель, пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков. Эксперты заявили о росте социального напряжения из-за неравенства дохода

Цена барреля сорта Brent поднялась до $86, это наивысший показатель за последние три года.

По мнению экспертов, причиной роста цен на сырье стал мировой энергетический кризис. Собеседники издания отмечают, что за последние недели природный газ в Европе и Азии подорожал до рекордных отметок. Он не падает ниже $1 тысячи за тысячу кубометров.

При этом фиксируются рекордные цены на уголь в крупнейших странах Азии, в их числе и Китай.

Аналитики отмечают, что в таком случае нефть еще подорожает.

На фоне ситуации на рынке эксперты заговорили о новом "суперцикле", то есть долговременном периоде роста цен на большинство видов сырья.

Если в последние шесть-семь лет баланс цен сохранялся благодаря добыче в США сланцевого сырья, которое отличается низкой себестоимостью и возможностью быстро запускать, консервировать и перезапускать буровые установки, то после простоя в пандемию коронавируса и последовавшего из этого разорения компаний в ближайшем будущем американским нефтяникам не удастся быстро нарастить объемы добычи.

На осень текущего 2021 года количество рабочих буровых в США упало до 400, что в два с половиной раза меньше, чем три года назад (тогда цены достигали примерно тех же уровней).

По мнению директора института энергетики и финансов Марселя Салихова, неспособность американского сланцевого сырья сбалансировать рост спроса и цен на нефть с высокой вероятностью стоимость баррелей продолжит расти.