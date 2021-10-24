КАИР, 24 окт — ПРАЙМ. Власти Судана приостановили прием нефтяных танкеров, заявил в воскресенье министр энергетики страны Гадейн Убейд телеканалу Asharq. Что будет с ценами на нефть на следующей неделе

Разгрузить уже прибывшие танкеры с нефтью нет возможности в связи с закрытыми протестующими на востоке страны портами, уточнил он.

По словам министра, из-за того, что Порт-Судан остается закрыт, стратегические запасы нефтепродуктов в стране истощаются, а долги государства растут. "Судан решил приостановить вхождение судов с нефтепродуктами в территориальные воды, чтобы избежать штрафов", — рассказал Убейд.

Протестующие в конце сентября блокировали крупнейший хаб страны Порт-Судан, аэропорт, железнодорожную станцию, а также перекрыли дорогу между столицей Хартумом и Порт-Суданом, из-за чего поставки по нефтепроводу, соединяющему Хартум с городом Хайя, были приостановлены. В субботу 23 октября участвующие в демонстрациях представители племен пригрозили отделением востока страны в случае, если их требования не будут выполнены и в мирное соглашение Джубы от октября 2020 года не будут внесены изменения, отражающие их интересы.