Блумберг: ряд членов ОПЕК+ призывают сохранять осторожность в увеличении добычи нефти
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Ряд членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией подчеркивают необходимость сохранять осторожный подход в вопросе темпов наращивания добычи нефти, поскольку кризис на рынке может быть пройден не до конца, сообщает агентство Блумберг.
Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству заявил, что задача ОПЕК+ полностью еще не выполнена. "Нам нужно быть осторожными. Кризис сдержан, но вовсе не обязательно пройден до конца", — сказал он.
Позицию бен Сальмана поддержали министр нефти Нигерии Тимипре Силва и глава минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов. В интервью агентству они отметили, что текущие темпы наращивания добычи нефти ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно соответствуют сложившейся ситуации, поскольку мировая экономика продолжает восстанавливаться от последствий пандемии COVID-19.
Как сообщил бен Сальман, подтверждая свой осторожный подход, более интенсивный рост добычи нефти вряд ли способен сейчас решить проблему с ростом цен на газ в Европе и Азии или удорожанием бензина в США. Он напомнил, что дополнительный спрос из-за перехода генерирующих электроэнергию предприятий с газа на нефть может составить 500-600 тысяч баррелей в сутки (или не более 0,5% мирового потребления) при условии, что зима будет холодной.
Нефть в одном шаге от рекордов
Кроме того, подчеркнул министр, есть риск возврата мировых коммерческих запасов нефти к значительному росту в 2022 году, поскольку транспортный сектор все еще ограничен. "Мы не воспринимаем вещи как должное, коронавирус все еще здесь. Спрос на авиатопливо все еще ограничен в росте. Если сделать сейчас больше, чем требуется, можно лишь усилить проблему", — заключил он.
Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.
https://1prime.ru/oil/20211025/835029668.html