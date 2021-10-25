МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Ряд членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией подчеркивают необходимость сохранять осторожный подход в вопросе темпов наращивания добычи нефти, поскольку кризис на рынке может быть пройден не до конца, сообщает агентство Блумберг. Цены на нефть растут на снижении ее запасов

Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству заявил, что задача ОПЕК+ полностью еще не выполнена. "Нам нужно быть осторожными. Кризис сдержан, но вовсе не обязательно пройден до конца", — сказал он.

Позицию бен Сальмана поддержали министр нефти Нигерии Тимипре Силва и глава минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов. В интервью агентству они отметили, что текущие темпы наращивания добычи нефти ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно соответствуют сложившейся ситуации, поскольку мировая экономика продолжает восстанавливаться от последствий пандемии COVID-19.

Как сообщил бен Сальман, подтверждая свой осторожный подход, более интенсивный рост добычи нефти вряд ли способен сейчас решить проблему с ростом цен на газ в Европе и Азии или удорожанием бензина в США. Он напомнил, что дополнительный спрос из-за перехода генерирующих электроэнергию предприятий с газа на нефть может составить 500-600 тысяч баррелей в сутки (или не более 0,5% мирового потребления) при условии, что зима будет холодной. Нефть в одном шаге от рекордов

Кроме того, подчеркнул министр, есть риск возврата мировых коммерческих запасов нефти к значительному росту в 2022 году, поскольку транспортный сектор все еще ограничен. "Мы не воспринимаем вещи как должное, коронавирус все еще здесь. Спрос на авиатопливо все еще ограничен в росте. Если сделать сейчас больше, чем требуется, можно лишь усилить проблему", — заключил он.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.