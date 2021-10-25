МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются, трейдеры обращают внимание на комментарии ОПЕК+ по поводу перспектив ограничений на добычу, свидетельствуют данные торгов. СМИ: в ОПЕК+ призвали сохранять осторожность при увеличении добычи нефти

По состоянию на 13.36 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,6%, до 85,15 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,75%, до 84,39 доллара за баррель.

Ряд членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее в понедельник подчеркнули необходимость сохранять осторожный подход в вопросе темпов наращивания добычи нефти.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.

Аналитики Goldman Sachs при этом дали свои оценки спроса на нефть, пишет газета Wall Street Journal. Так, мировой спрос на нефть уже достиг 99 миллионов баррелей в день и вскоре вернется к доковидному уровню в 100 миллионов баррелей в день, "так как Азия восстанавливается после волны штамма "дельта".