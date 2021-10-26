МОСКВА, 26 окт — Dow Jones/ПРАЙМ. Цены на природный газ в США в понедельник резко выросли, достигнув максимального уровня закрытия за почти три недели. Котировки прибавили примерно 12% в связи с прогнозами, которые указывают на похолодание в начале ноября. Цена нефти WTI поднялась выше $85 за баррель

Тем временем фьючерсы на нефть закрылись разнонаправленно, котировки WTI завершили день без изменений, а фьючерсы на Brent закрылись с повышением. Внимание инвесторов было сосредоточено на ограниченном предложении и комментариях представителей крупных нефтедобывающих стран, таких как Саудовская Аравия и Россия.

Ноябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX, экспирация которых наступает в конце торговой сессии в среду, выросли на 62 цента, или на 11,7%, до 5,898 доллара за млн БТЕ, что стало максимальным уровнем закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов с 5 октября.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) почти на протяжении целого месяца прогнозировало погоду теплее нормы, однако теперь ожидает, что температуры воздуха на Юго-Востоке и Среднем Западе США в первую неделю ноября упадут ниже нормы, и "это, вероятно, подстегнет спрос на отопление", отметила Кристин Редмонд, аналитик по рынкам сырьевых товаров в Schneider Electric.

Контракты на нефть WTI в понедельник торговались с повышением на протяжении большей части сессии, однако затем перешли к снижению и закрылись без изменений по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

"Такая волатильность вполне ожидаема, поскольку котировки испытывают на прочность ключевые уровни сопротивления и многолетние максимумы", — заявил Трой Винсент, рыночный аналитик DTN.

Сообщения о потенциальном истощении запасов нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) способствовали возникновению сильной бэквордации на рынке WTI. Тем не менее, котировки выросли до уровней, при которых вероятность данного сценария снижается, поскольку поставки из терминала на побережье Мексиканского залива будут сокращаться, экспорт нефти из США будет замедляться, а импорт возрастать, добавил Винсент.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI закрылись без изменений, по 83,76 доллара за баррель, в течение дня достигая максимума с октября 2014 года. За предыдущие понедельник-пятницу котировки ближайших контрактов на этот сорт нефти выросли по итогам девятой недели подряд. Это самая длинная серия роста за всю историю наблюдений, ведущихся с 1983 года, согласно рыночным данным Dow Jones.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 46 центов, или на 0,5%, до 85,99 доллара за баррель. Январские фьючерсы, самые активно торгующиеся контракты на этот сорт, выросли в цене на 53 цента, или 0,6%, до 85,17 доллара за баррель.

Трейдеры учитывали в котировках "дальнейший рост спроса на топливо, что на фоне ограниченного предложения приводит к истощению мировых запасов", сказала Луиз Диксон, старший аналитик по рынку нефти в Rystad Energy. По ее мнению, нормализация обстановки после пандемии коронавируса на фоне дефицита энергоносителей является бычьим фактором, "усиленным до крайности".

"Повышательные риски для цен на нефть вполне реальные, и нельзя исключать вероятности краткосрочного превышения отметки в 100 долларов за баррель", так как "нефть активно используется для отопления и электрогенерации, особенно в Азии", добавила Диксон.

Фьючерсы на WTI в понедельник кратковременно торговались с понижением, так как трейдеры отреагировали на слова Александра Новака, заместителя председателя правительства Российской Федерации, который в интервью Reuters заявил, что, согласно его ожиданиям, нефтедобывающая коалиция ОПЕК+ в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями в рамках встречи 4 ноября согласует повышения совокупной добычи на 400 000 баррелей в день.

Спрэды продолжают указывать на ограниченное предложение нефти в США. Нефть WTI торгуется примерно на 1,50 доллара ниже по сравнению с Brent, отмечает Уоррен Паттерсон из ING. В начале месяца спрэд составлял около 4 долларов за баррель.

Запасы нефти в терминале Кушинга продолжают сокращаться и составляют около 30 млн баррелей, добавляет Паттерсон. По словам аналитиков, на рынке нефти WTI наблюдается сильная бэквордация – ближайшие фьючерсы торгуются выше контрактов с более поздней датой поставки.

По словам Паттерсона, спрэд между декабрьскими и январскими фьючерсами на нефть WTI составляет более, чем 1,40 доллара и является максимальным с 2018 года, когда запасы нефти в терминале Кушинга снизились до менее чем 22 млн баррелей. Сохранение этого тренда, вероятно, начнет оказывать давление на экспорт нефти из США, добавил эксперт.

Между тем заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана, сделанные на выходных, просигнализировали, что альянс ОПЕК+ и союзники картеля не намерены увеличивать добычу сильнее, чем планировалось. Принц Абдулазиз подчеркнул, что опасения относительно распространения коронавируса могут оказать давление на спрос в краткосрочной перспективе.

По его словам, еще нельзя сказать, что худшее позади. "Мы должны быть осторожными. Кризис сдержан, но еще не закончился", — отметил Принц Абдулазиз.

Ноябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX подорожали на 1,4%, до 2,516 доллара за галлон, а ноябрьские фьючерсы на печное топливо выросли в цене на 1,0%, до 2,565 доллара за галлон.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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