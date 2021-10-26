МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром на заявлениях ряда членов ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. СМИ: в ОПЕК+ призвали сохранять осторожность при увеличении добычи нефти

По состоянию на 7.51 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31% — до 85,43 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,16% — до 83,89 доллара за баррель. Днем ранее фьючерсы WTI превысили отметку в 85 долларов за баррель впервые с 2014 года.

Инвесторы во вторник продолжают отыгрывать заявления ряда членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией, которые в понедельник призвали сохранять осторожность в наращивании добычи нефти, поскольку кризис на рынке, возможно, еще не пройден.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, росту цен на "черное золото" способствуют сообщения о том, что Евросоюз проведет переговоры с Ираном в конце этой недели. "Это преддверие более широких переговоров в Вене о том, как возобновить ядерную сделку 2015 года", — цитирует экспертов газета Wall Street Journal.