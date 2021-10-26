МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ситуация на нефтяном рынке складывается так, что предложение будет ограничено, если в будущем году увеличится объем авиаперелетов, заявил глава Saudi Aramco Амин Насер в интервью агентству Блумберг. Глава Enel призвал уходить от нефтяной привязки цен на газ

"Если в следующем году будет всплеск авиационной активности, резервные мощности будут исчерпаны. Сейчас мы близимся к ситуации, когда предложение ограничено — все оставшееся и резервное быстро сокращается", — заявил Амин Насер.

Он назвал сокращение резервных мощностей "огромной проблемой", которая является общемировой. По словам Насера, компаниям необходимо больше инвестировать в производство. Цены на нефть выросли в этом году до 85 долларов за баррель, и многие потребители, такие как США, Япония и Индия, призвали производителей увеличить объемы добычи.

В понедельник агентство Блумберг сообщило, что ряд членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией подчеркивают необходимость сохранять осторожный подход в вопросе темпов наращивания добычи нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству заявил, что задача ОПЕК+ полностью еще не выполнена.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.