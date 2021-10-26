Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста утром и в предыдущий торговый день
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к снижению после вчерашнего и сегодняшнего утреннего роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.16 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,23%, до 84,97 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,42%, до 83,41 доллара за баррель. Утром нефть умеренно дорожала, а накануне котировки прибавили более 1%.
Днем ранее ряд членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией призвали сохранять осторожность в наращивании добычи нефти. Аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует газета Wall Street Journal, отметил также низкие запасы на крупнейшем в США терминале в Кушинге (Cushing) как фактор роста стоимости нефти.
Сегодня же некоторые инвесторы начинают фиксировать прибыль, в том числе руководствуясь вчерашней новостью о том, что Евросоюз проведет переговоры с Ираном. А любая разрядка отношений Запада и Исламской республики чревата дополнительным притоком на рынок нефти.
Также в среду минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране за минувшую неделю. Аналитики прогнозируют рост коммерческих запасов на 1,7 миллиона баррелей. Неделей ранее запасы несколько снизились (на 0,4 миллиона) после трех недель роста суммарно на 13 миллионов баррелей.
https://1prime.ru/oil/20211026/835042565.html