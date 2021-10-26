МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к снижению после вчерашнего и сегодняшнего утреннего роста, свидетельствуют данные торгов. "Роснефть" увеличивает запасы месторождений "Восток Ойла"

По состоянию на 13.16 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,23%, до 84,97 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,42%, до 83,41 доллара за баррель. Утром нефть умеренно дорожала, а накануне котировки прибавили более 1%.

Днем ранее ряд членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией призвали сохранять осторожность в наращивании добычи нефти. Аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует газета Wall Street Journal, отметил также низкие запасы на крупнейшем в США терминале в Кушинге (Cushing) как фактор роста стоимости нефти.

Сегодня же некоторые инвесторы начинают фиксировать прибыль, в том числе руководствуясь вчерашней новостью о том, что Евросоюз проведет переговоры с Ираном. А любая разрядка отношений Запада и Исламской республики чревата дополнительным притоком на рынок нефти.

Также в среду минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране за минувшую неделю. Аналитики прогнозируют рост коммерческих запасов на 1,7 миллиона баррелей. Неделей ранее запасы несколько снизились (на 0,4 миллиона) после трех недель роста суммарно на 13 миллионов баррелей.