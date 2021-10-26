МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру снова перешли к слабому росту после столь же осторожного снижения днём, в целом же нефтяные котировки остаются в районе закрытия предыдущего дня — на разноречивых факторах, касающихся перспектив предложения этого сырья на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов. Рубль растерял часть дневного роста вслед за нефтью

По состоянию на 17.36 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,19%, до 85,33 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,32%, до 84,06 доллара за баррель.

Утром нефть дорожала с такой же динамикой, за исключением того, что чуть больше прибавляла марка Brent. А днем цены на нефть уже несколько снижались. Такая невнятная динамика, сменившая активный рост понедельника, объясняется разнонаправленными ожиданиями по поводу динамики предложения на мировом нефтяном рынке.

С одной стороны, это были спекуляции вокруг новостей о том, что Евросоюз проведет переговоры с Ираном, как отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит газета Wall Street Journal. А любая разрядка отношений Запада и Исламской республики чревата дополнительным притоком на рынок нефти.

С другой стороны, глава Saudi Aramco Амин Насер ранее во вторник выразил опасения по поводу того, что в следующем году предложение на нефтяном рынке будет ограничено, если увеличится объем авиаперелетов, ведь резервные запасы нефти истощаются.

На этом фоне трейдеры ожидают публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране за минувшую неделю. Аналитики прогнозируют рост коммерческих запасов на 1,7 миллиона баррелей. Неделей ранее запасы несколько снизились (на 0,4 миллиона) после трех недель роста суммарно на 13 миллионов баррелей.