МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру снова перешли к слабому росту после столь же осторожного снижения днём, в целом же нефтяные котировки остаются в районе закрытия предыдущего дня — на разноречивых факторах, касающихся перспектив предложения этого сырья на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов.

Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей.

Рубль растерял часть дневного роста вслед за нефтью

По состоянию на 17.36 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,19%, до 85,33 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,32%, до 84,06 доллара за баррель.

Утром нефть дорожала с такой же динамикой, за исключением того, что чуть больше прибавляла марка Brent. А днем цены на нефть уже несколько снижались. Такая невнятная динамика, сменившая активный рост понедельника, объясняется разнонаправленными ожиданиями по поводу динамики предложения на мировом нефтяном рынке.

С одной стороны, это были спекуляции вокруг новостей о том, что Евросоюз проведет переговоры с Ираном, как отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит газета Wall Street Journal. А любая разрядка отношений Запада и Исламской республики чревата дополнительным притоком на рынок нефти.

С другой стороны, глава Saudi Aramco Амин Насер ранее во вторник выразил опасения по поводу того, что в следующем году предложение на нефтяном рынке будет ограничено, если увеличится объем авиаперелетов, ведь резервные запасы нефти истощаются.

На этом фоне трейдеры ожидают публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране за минувшую неделю. Аналитики прогнозируют рост коммерческих запасов на 1,7 миллиона баррелей. Неделей ранее запасы несколько снизились (на 0,4 миллиона) после трех недель роста суммарно на 13 миллионов баррелей.