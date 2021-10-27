МОСКВА, 27 окт — Dow Jones/ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник выросли на ожиданиях относительно сохранения ограниченного предложения на мировом рынке. Цены на нефть перешли к слабому росту

"В краткосрочной перспективе мало что может лишить котировки нефти повышательного импульса, поскольку единственным важным источником спроса является коалиция ОПЕК+, и она сейчас не демонстрирует готовности изменить свою текущую позицию (по объемам нефтедобычи)", — сказала Луиз Диксон, старший аналитик по нефтяному рынку в Rystad Energy.

ОПЕК+, которая состоит из стран Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, 4 ноября проведет очередную встречу, в рамках которой обсудит объемы совокупной добычи нефти.

"Текущий эпизод волатильности нефтяных котировок может закончиться лишь в двух случаях: если ОПЕК+ нарастит предложение, хотя коалиция неоднократно заявляла об отсутствии намерений вносить изменения в свою стратегию, или если очередная вспышка COVID-19 приведет к локдаунам, которые вызовут ухудшение ситуации со спросом", — заявила эксперт. "Судя по всему, локдауны теперь представляются крайней мерой для многих стран, которые устали наносить вред своим экономикам", — добавила она.

Российский вице-премьер Александр Новак в понедельник сообщил, что ожидает планового увеличения совокупной добычи коалиции ОПЕК+ в ноябре на 400 000 баррелей в день.

"ОПЕК вряд ли пойдет на наращивание предложения (сверх плана), пока не почувствует угрозу того, что какая-либо страна, не входящая в организацию, может занять долю рынка", — сказал Крейг Тернер, старший трейдер сырьевыми товарами в Daniels Trading, подразделении StoneX Financial. ОПЕК сейчас не сталкивается со столь же высокой конкуренцией со стороны американских сланцевых производителей нефти, как это было семь лет назад, и сланцевики "не могут в одночасье увеличить объемы добычи", пусть это и было бы прибыльно для них при цене в 85 долларов США за баррель, отметил он.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли в цене на 0,6%, до 84,65 доллара за баррель, что является максимумом с 13 октября 2014 года. В течение дня в понедельник котировки превышали уровень 85 долларов за баррель, максимум за примерно семь лет, однако завершили день без изменений.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE подорожали на 0,5%, до 86,40 доллара за баррель, самой высокой отметки с октября 2018 года, тогда как январские фьючерсы, наиболее активно торгуемый контракт, прибавили 0,6%, достигнув 85,65 доллара за баррель.

Между тем трейдеры ожидают возможного возобновления переговоров по ядерной сделке с Ираном, которые могут привести к увеличению предложения. Поэтому потенциал роста цен ограничен.

Котировки ранее во вторник колебались у флэтовой линии, отметил Фил Флинн, старший рыночный аналитик Price Futures Group. Между тем большинство трейдеров сомневается в успехе переговоров по ядерному соглашению, добавил он.

Спецпредставитель США по вопросам Ирана Роберт Молли предупредил, что попытки восстановить ядерную сделку вступают в критическую фазу, передает "Аль-Джазира". В июне переговоры были отложены. Иран заявил, что хочет возобновления переговоров и отмены санкций, говорится в сообщении "Аль-Джазира". Если США отменят санкции, предложение нефти на мировом рынке увеличится.

Некоторые трейдеры полагают, что цены на нефть могли вырасти слишком быстро и слишком значительно и не хотят ставить на дальнейшее повышение котировок, пока не увидят данных по запасам в США на этой неделе, отметил Флинн.

В ближайшие пару дней на нефтяном рынке, вероятно, будет наблюдаться очень сильная волатильность, подчеркнул Флинн. Между тем можно не сомневаться, что предложение на мировом рынке ограниченно, и наблюдаются существенные повышательные риски, даже если в краткосрочной перспективе цены немного снизятся, добавил он.

Ноябрьские фьючерсы на природный газ в США снизились в цене на 0,3%, до 5,882 доллара за млн БТЕ. Экспирация ноябрьских контрактов произойдет в конце сессии среды. понедельник газ подскочил в цене почти на 12% после прогноза Национальной службы океанических и атмосферных исследований США. Согласно данному прогнозу, погода на первой неделе ноября на большей части Юго-Востока и Среднего Запада США будет более холодной, чем обычно.

Повышению котировок природного газа содействуют прогнозы более низких температур воздуха в следующие две недели и ожидания роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ), отмечает Карстен Фритш, аналитик по сырьевым товарам в Commerzbank. К настоящему времени плановое техобслуживание на многих СПГ-терминалах уже завершено. "Оба (указанных фактора), вероятно, усилят спрос на американский природный газ, содействуя снижению запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ), которые незадолго до начала отопительного сезона на 4% ниже среднего уровня 2016-2020 годов", – заключает аналитик.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране в среду.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что EIA сообщит о сокращении запасов нефти на неделе 16-22 октября на 100 000 баррелей, бензина – на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов – на 2 млн баррелей.

Ноябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX закрылись с небольшим повышением, по 2,517 доллара за галлон, а ноябрьские фьючерсы на печное топливо подорожали на 0,5%, до 2,577 доллара за галлон.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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