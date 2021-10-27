Цены на нефть достигли многолетних максимумов на ожиданиях, что сохранится ограниченное предложение
МОСКВА, 27 окт — Dow Jones/ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник выросли на ожиданиях относительно сохранения ограниченного предложения на мировом рынке.
"В краткосрочной перспективе мало что может лишить котировки нефти повышательного импульса, поскольку единственным важным источником спроса является коалиция ОПЕК+, и она сейчас не демонстрирует готовности изменить свою текущую позицию (по объемам нефтедобычи)", — сказала Луиз Диксон, старший аналитик по нефтяному рынку в Rystad Energy.
ОПЕК+, которая состоит из стран Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, 4 ноября проведет очередную встречу, в рамках которой обсудит объемы совокупной добычи нефти.
"Текущий эпизод волатильности нефтяных котировок может закончиться лишь в двух случаях: если ОПЕК+ нарастит предложение, хотя коалиция неоднократно заявляла об отсутствии намерений вносить изменения в свою стратегию, или если очередная вспышка COVID-19 приведет к локдаунам, которые вызовут ухудшение ситуации со спросом", — заявила эксперт. "Судя по всему, локдауны теперь представляются крайней мерой для многих стран, которые устали наносить вред своим экономикам", — добавила она.
Российский вице-премьер Александр Новак в понедельник сообщил, что ожидает планового увеличения совокупной добычи коалиции ОПЕК+ в ноябре на 400 000 баррелей в день.
"ОПЕК вряд ли пойдет на наращивание предложения (сверх плана), пока не почувствует угрозу того, что какая-либо страна, не входящая в организацию, может занять долю рынка", — сказал Крейг Тернер, старший трейдер сырьевыми товарами в Daniels Trading, подразделении StoneX Financial. ОПЕК сейчас не сталкивается со столь же высокой конкуренцией со стороны американских сланцевых производителей нефти, как это было семь лет назад, и сланцевики "не могут в одночасье увеличить объемы добычи", пусть это и было бы прибыльно для них при цене в 85 долларов США за баррель, отметил он.
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли в цене на 0,6%, до 84,65 доллара за баррель, что является максимумом с 13 октября 2014 года. В течение дня в понедельник котировки превышали уровень 85 долларов за баррель, максимум за примерно семь лет, однако завершили день без изменений.
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE подорожали на 0,5%, до 86,40 доллара за баррель, самой высокой отметки с октября 2018 года, тогда как январские фьючерсы, наиболее активно торгуемый контракт, прибавили 0,6%, достигнув 85,65 доллара за баррель.
Между тем трейдеры ожидают возможного возобновления переговоров по ядерной сделке с Ираном, которые могут привести к увеличению предложения. Поэтому потенциал роста цен ограничен.
Котировки ранее во вторник колебались у флэтовой линии, отметил Фил Флинн, старший рыночный аналитик Price Futures Group. Между тем большинство трейдеров сомневается в успехе переговоров по ядерному соглашению, добавил он.
Спецпредставитель США по вопросам Ирана Роберт Молли предупредил, что попытки восстановить ядерную сделку вступают в критическую фазу, передает "Аль-Джазира". В июне переговоры были отложены. Иран заявил, что хочет возобновления переговоров и отмены санкций, говорится в сообщении "Аль-Джазира". Если США отменят санкции, предложение нефти на мировом рынке увеличится.
Некоторые трейдеры полагают, что цены на нефть могли вырасти слишком быстро и слишком значительно и не хотят ставить на дальнейшее повышение котировок, пока не увидят данных по запасам в США на этой неделе, отметил Флинн.
В ближайшие пару дней на нефтяном рынке, вероятно, будет наблюдаться очень сильная волатильность, подчеркнул Флинн. Между тем можно не сомневаться, что предложение на мировом рынке ограниченно, и наблюдаются существенные повышательные риски, даже если в краткосрочной перспективе цены немного снизятся, добавил он.
Ноябрьские фьючерсы на природный газ в США снизились в цене на 0,3%, до 5,882 доллара за млн БТЕ. Экспирация ноябрьских контрактов произойдет в конце сессии среды. понедельник газ подскочил в цене почти на 12% после прогноза Национальной службы океанических и атмосферных исследований США. Согласно данному прогнозу, погода на первой неделе ноября на большей части Юго-Востока и Среднего Запада США будет более холодной, чем обычно.
Повышению котировок природного газа содействуют прогнозы более низких температур воздуха в следующие две недели и ожидания роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ), отмечает Карстен Фритш, аналитик по сырьевым товарам в Commerzbank. К настоящему времени плановое техобслуживание на многих СПГ-терминалах уже завершено. "Оба (указанных фактора), вероятно, усилят спрос на американский природный газ, содействуя снижению запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ), которые незадолго до начала отопительного сезона на 4% ниже среднего уровня 2016-2020 годов", – заключает аналитик.
Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране в среду.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что EIA сообщит о сокращении запасов нефти на неделе 16-22 октября на 100 000 баррелей, бензина – на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов – на 2 млн баррелей.
Ноябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX закрылись с небольшим повышением, по 2,517 доллара за галлон, а ноябрьские фьючерсы на печное топливо подорожали на 0,5%, до 2,577 доллара за галлон.
— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/oil/20211027/835047443.html