МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем усилили темпы снижения в среднем до 1,5% на ожидании роста недельных запасов в США, свидетельствуют данные торгов. Рубль слабеет на дешевеющей нефти

По состоянию на 12.48 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,14%, до 84,67 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,49%, до 83,39 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,5% и 0,7% соответственно.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 22 октября выросли на 2,3 миллиона баррелей. API также оценивает рост запасов бензина в 0,5 миллиона, дистиллятов — в один миллиона баррелей, при этом падение запасов нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) — в 3,7 миллиона.

Минэнерго США сообщит официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов, а также добыче нефти за прошлую неделю позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов нефти на 1,9 миллиона баррелей.

Рынки также ожидают встречу ОПЕК+ на следующей неделе. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает, что ОПЕК+ на встрече 4 ноября сохранит текущие параметры сделки, в рамках которых альянс увеличивает добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.