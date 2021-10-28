МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящийся на акционеров компании, за первые три квартала составила 8,64 миллиарда долларов против убытка годом ранее в 17,666 миллиарда, следует из отчетности компании. Выпуск автомобилей в Британии в сентябре упал на 42%

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,11 доллара после убытка год назад в 2,27 доллара. Выручка Royal Dutch Shell в годовом выражении выросла на 29% — до 176,224 миллиарда долларов.

При этом чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, за третий квартал составил 447 миллионов долларов после прибыли в 489 миллионов за аналогичный период прошлого года. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненный убыток компании составил 0,06 доллара против прибыли также в 0,06 доллара. Выручка увеличилась на 36,4% и составила 60,044 миллиарда долларов.

Скорректированная прибыль Shell в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за квартал составила 1,686 миллиарда долларов после убытка в 884 миллиона годом ранее. Добыча составила 3,068 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, снизившись в годовом выражении на 0,4%.

В сегменте переработки и сбыта скорректированная квартальная прибыль уменьшилась на 27,9%, до 1,212 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов составил 4,665 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателя годичной давности на 1,6%.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.