МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем замедлили темпы снижения до 1% после утреннего падения примерно на 2%, свидетельствуют данные торгов. Евро дешевеет к доллару

По состоянию на 13.04 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,31%, до 82,77 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,38%, до 81,52 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 2%.

В целом нефть заметно дешевеет уже второй день подряд. В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 22 октября выросли на 4,3 миллиона баррелей, аналитики прогнозировали рост на 1,9 миллиона баррелей.

Трейдеры продолжают следить и за другими понижательными факторами, такими как роль ОПЕК+ и переговоры Ирана с Европейским союзом.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает, что ОПЕК+ на заседании 4 ноября сохранит текущие параметры соглашения, в рамках которых альянс увеличивает добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Кроме того, перспективы возобновления ядерных переговоров Ирана со странами Евросоюза способны привести на рынок дополнительную иранскую нефть.